Aversa, taser in auto e droga nei controlli del weekend: una denuncia e un arresto

Un uomo denunciato per porto abusivo di armi e un giovane arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio ad Aversa. Sono gli esiti di due distinti controlli degli agenti del locale commissariato nel weekend appena trascorso.

A mezzanotte, tra sabato e domenica, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un uomo di mezza età alla guida della sua auto. Nell’abitacolo i poliziotti hanno trovato un taser, che è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi.

Domenica sera, durante un altro controllo, i poliziotti hanno trovato un giovane in possesso di alcune dosi di droga. Le verifiche, estese all’auto e all’abitazione del ragazzo, hanno portato al sequestro di altra sostanza stupefacente. Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.