Giovanna Baldascino si è dimessa da assessora del Comune di Aversa. Notaia ed espressione di Forza Azzurra (il gruppo guidato dai fratelli Dello Vicario) era entrata nella giunta varata il 10 novembre dal sindaco Francesco Matacena, con le deleghe alla pubblica istruzione, all’edilizia scolastica e agli asili nido. I motivi delle dimissioni non sono ancora stati resi noti.

La crisi di maggioranza si era aperta il 16 ottobre, quando Matacena aveva annunciato le dimissioni dopo che l’ennesima seduta del consiglio comunale era saltata per mancanza del numero legale. Il sindaco aveva accusato alcuni consiglieri della sua stessa maggioranza di usare le assenze in aula come strumento di pressione politica. L’intesa era arrivata il 5 novembre, ultimo giorno utile per il ritiro delle dimissioni. I quindici consiglieri di maggioranza avevano sottoscritto un patto di responsabilità con cui chiedevano a Matacena di proseguire il mandato fino alla scadenza del 2029. L’accordo prevedeva – tra i vari punti – che gli assessori rimettessero tutte le deleghe al primo cittadino, così da consentirgli di ridefinire la composizione della giunta. Cinque giorni dopo, Matacena aveva presentato la nuova squadra, con tre conferme e quattro nuovi ingressi, tra cui Baldascino.