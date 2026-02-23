Napoli, aggredisce la compagna e la costringe a consegnargli denaro: arrestato 41enne

Ha aggredito la compagna, costringendola a prelevare del denaro per consegnarglielo: per questo un 41enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato nella notte dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati nel servizio di controllo del territorio. Su disposizione della Centrale Operativa, i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in ambito familiare.

Lite in famiglia degenera in aggressione

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna visibilmente scossa, che ha raccontato di essere stata poco prima aggredita dal proprio compagno. Secondo quanto riferito, l’uomo l’avrebbe prima insultata e minacciata per motivi economici, per poi passare alle vie di fatto. La vittima avrebbe inoltre dichiarato di essere stata costretta dal 41enne a prelevare una somma di denaro e a consegnargliela, configurando così anche il reato di estorsione.

Arresto nel quartiere Vasto-Arenaccia

Dopo aver raccolto la testimonianza della donna, i poliziotti hanno avviato immediate ricerche nella zona, riuscendo a individuare l’uomo poco distante dall’abitazione. Il 41enne è stato quindi bloccato e tratto in arresto.