Secondigliano, spara al compagno della madre dopo una lite: 41enne arrestato

Un 41enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli.

L’episodio risale alla serata del 9 aprile, quando all’interno di uno stabile nel quartiere Secondigliano l’uomo avrebbe esploso diversi colpi di pistola contro il compagno della madre, al culmine di una lite legata a vecchi dissapori.

La fuga e le indagini della Squadra Mobile

Dopo aver ferito gravemente la vittima, il 41enne si è dato alla fuga, rendendosi irreperibile per diverse ore. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura – IV Sezione Indagini, specializzata in violenza di genere e tutela delle fasce deboli – hanno permesso di identificarlo rapidamente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato successivamente rintracciato e sottoposto a fermo su disposizione del Pubblico Ministero.

Il fermo e la custodia in carcere

Dopo l’interrogatorio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo, disponendo nei confronti del 41enne la misura cautelare della custodia in carcere. Proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e i motivi alla base dell’aggressione.