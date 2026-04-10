Rissa a Casoria per un caricabatterie. È accaduto nel pomeriggio in via Martiri d’Otranto, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile. All’arrivo dei militari, un uomo si trovava su una tettoia, trasformata in un fortino improvvisato, da cui lanciava tegole contro altri due uomini in strada. I tre sono risultati essere fratelli. Uno di quelli a terra, nel tentativo di evitare i colpi, impugnava un coltello.

Casoria, rissa tra fratelli per un caricabatterie: tre arresti

Secondo quanto ricostruito, all’origine della lite vi è un caricabatterie per cellulari prestato dalla madre a uno dei figli. Alla richiesta di restituzione, l’uomo avrebbe reagito temendo che l’oggetto fosse destinato a un altro fratello con cui aveva contrasti. Il dispositivo è stato quindi distrutto.

La situazione è degenerata: l’uomo ha inseguito la madre fino in casa, l’ha strattonata e insultata, danneggiando anche un forno a microonde, una macchinetta del caffè e alcuni soprammobili. Gli altri due fratelli, avvisati, hanno raggiunto l’abitazione. Ne è scaturita una rissa, culminata con il lancio di tegole e l’uso di un coltello. Tutti e tre sono stati condotti in caserma e successivamente sottoposti agli arresti domiciliari.