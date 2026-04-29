Napoli, multa non pagata e bollettino falso: tenta truffa al comune, denunciato imprenditore

Scoperta frode al Comune di Napoli: il rappresentante legale di una società è stato denunciato per aver falsificato un bollettino postale al fine di evitare il pagamento di una sanzione al Codice della Strada. L’operazione è stata condotta dal N.I.S.A., il Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative.

Finto pagamento per evitare la sanzione

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe inviato una comunicazione agli uffici del Servizio Sanzioni Amministrative, sostenendo di aver già pagato una multa relativa a una violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada. A supporto della richiesta di sgravio, aveva allegato la scansione di un bollettino postale da 63,60 euro.

I controlli e la scoperta della frode

L’istanza non ha però superato i controlli incrociati: il verbale risultava ancora insoluto nei sistemi informatici. Da qui l’intervento degli agenti del N.I.S.A., che hanno accertato come il documento fosse stato alterato per simulare un pagamento mai effettuato. Il rappresentante legale della società è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e truffa, in violazione degli articoli 482, 489 e 640 del Codice Penale.

Il ruolo della digitalizzazione nei controlli

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Antonio De Iesu, che ha sottolineato come i sistemi di monitoraggio digitale siano ormai strumenti fondamentali per prevenire le frodi e tutelare l’amministrazione pubblica e i cittadini. Nel corso delle attività, gli agenti del N.I.S.A., coordinati dal sottotenente Elisa Esposito, hanno anche identificato e denunciato un uomo introdottosi di notte nella sede dell’Area Entrate del Comune di Napoli in via Diocleziano. Grazie alle immagini di videosorveglianza, il responsabile è stato individuato in poche ore.