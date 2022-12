E’ morta Maria del Monte, pseudonimo di Maria Esposito, nota attrice di teatro e di cinema. Aveva recitato con registi e attori del calibro di Mario Merola, Nunzio Gallo, Mario Da Vinci, Pietro De Vico, Vincenzo Salemme, Biagio Izzo, Alessandro Siani e Maurizio Casagrande. Classe 1945, aveva compiuto 77 anni lo scorso 24 ottobre.

Napoli, addio a Maria del Monte: grande attrice di teatro e di cinema

La notizia sta rimbalzando in queste ore sui social. Non sono note le cause del decesso ma si tratterebbe di una morte improvvisa. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici. “Addolorato e commosso comunico che questa mattina si e spenta la brava e stimatissima Maria del Monte. Affranto esprimo il mio cordoglio al marito Carmine Esposito e al figlio Massimo”, ha scritto Ciro Giorgio. “Un abbraccio forte ovunque tu sia. Persona meravigliosa. Grazie per tutti i consigli che mi hai dato”, il commento di Laura.

La carriera

Nata a Napoli il 24 ottobre 1945, inizia giovanissima a recitare, interpretando ruoli da caratterista. Nel 1964 incide, con la collaborazione di Beniamino Maggio, Trottolino, Pietro De Vico e Lino Crispo, delle scenette comiche su 45 giri. Nel 1976 partecipa alla registrazione del disco di Mario Trevi. Con lo stesso Trevi reciterà a teatro, nelle sceneggiate ‘O mariuolo (1975), Astrignete a mme (1980), Papà (1980), ed in televisione, nella trasmissione Stasera Napoli… (1981) su Napoli Canale 21. Nel 1979 debutta al cinema nel film di Mario Bianchi Napoli storia d’amore e di vendetta, con Mario Da Vinci, Sal Da Vinci e Nunzio Gallo.

Ha affiancato Mario Merola in tournée negli Stati Uniti e in Canada. Nello stesso periodo partecipa allo spettacolo teatrale “Sanremo, ieri, oggi e domani” con Nilla Pizzi, Albano, Romina e Giorgio Consolini.Nel 2001 recita in Aitanic, ricevendo la candidatura al premio David di Donatello. Tra gli altri film in cui lavora “L’imbroglio nel lenzuolo”, “Scintille d’amore” e “Reality”. In teatro recita in “Napoletani a Broadway”, di e con Carlo Buccirosso, in “La vita è una cosa meravigliosa”, ancora di e con Buccirosso, in” Mandragola” di Niccolò Machiavelli, accanto a in “La Gatta Cenerentola” di Roberto De Simone. Dal 14 maggio al 18 giugno 2014 prende parte alla serie tv Furore, trasmessa da Canale 5, interpretando il personaggio di Filomena Fiore. Nello stesso anno torna al cinema in Si accettano miracoli, con la regia di Alessandro Siani.