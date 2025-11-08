Napoli, accoltellato turista ai Quartieri Spagnoli: 28enne in ospedale

Aggredito e ferito alle gambe con un’arma da punta e da taglio. È accaduto a un turista 28enne originario del Ruanda e residente in Inghilterra, mentre era ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. I fatti all’alba, poco dopo le 4.

Napoli, aggredito turista nel cuore dei Quartieri Spagnoli: 28enne ferito alle gambe

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove il giovane era stato accompagnato per le cure. Secondo una prima ricostruzione, il turista stava percorrendo a piedi Vico Lungo San Matteo quando sarebbe stato avvicinato da tre persone. Senza apparente motivo, il gruppo avrebbe colpito il giovane, provocandogli ferite alle gambe.

Dopo le medicazioni, la vittima è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare gli aggressori.