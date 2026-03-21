Riesplode la tensione tra i gruppi criminali nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Alle 4 del mattino si è consumata una stesa. Indagano gli uomini della Polizia di Stato, che hanno trovato almeno quattro bossoli in vico Rosario a Portamedina. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a veicoli o abitazioni.

Stesa ai Quartieri Spagnoli, trovati quattro bossoli: c’è tensione tra due gruppi criminali

Si tratterebbe di un raid intimidatorio. L’episodio si inserisce in una lunga scia di sparatorie che da mesi interessano l’area. Una spirale di violenza che ha visto anche il recente agguato fallito in piazza Carolina, a pochi passi da piazza del Plebiscito, e altri colpi esplosi nei giorni scorsi in via Montesanto. Secondo gli investigatori, si starebbe assistendo a una nuova fase dello scontro tra gruppi di giovanissimi aspiranti boss, attivi tra i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia, con al centro la gestione del traffico di droga nelle zone della movida.