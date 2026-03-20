Aversa e Orta di Atella alla Scuola Militare Teulié: due allievi casertani protagonisti del giuramento

C’è anche un pezzo di provincia di Caserta tra i protagonisti del giuramento degli Allievi della Scuola Militare Teulié, in programma il prossimo 28 marzo. A rappresentare il territorio saranno Maddalena Mercurio, originaria di Aversa, e Michele Vergara, da Orta di Atella: due giovani accomunati da determinazione, sacrificio e voglia di costruire il proprio futuro.

Maddalena Mercurio, studentessa del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Aversa, ha scelto la Scuola Militare per rafforzare valori fondamentali come il senso del dovere, la responsabilità e l’organizzazione. “Le mie passioni più grandi sono la lettura e la ginnastica artistica, disciplina che pratico da quando avevo sei anni e che mi ha aiutato a crescere anche come persona”, racconta. Una scelta, la sua, orientata a una formazione completa: “La Teulié offre un percorso a 360 gradi, con importanti opportunità future, dall’accesso alle grandi università fino all’Accademia Militare”.

Percorso simile per Michele Vergara, 16 anni, cresciuto a Orta di Atella, con un passato nel nuoto agonistico e una forte passione per lo sport. Per lui l’ingresso alla Scuola Militare rappresenta “un sogno che si avvera”, ma anche una sfida personale: “Vivere lontano dalla famiglia mi sta permettendo di sviluppare capacità organizzative, relazionali e disciplina, fondamentali per il mio futuro”. Tra i valori che lo guidano, spiccano adattamento, perseveranza e spirito di sacrificio. Due storie diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: crescere, formarsi e rappresentare con orgoglio il proprio territorio. Il giuramento del 28 marzo sarà per entrambi un momento simbolico, ma anche l’inizio di un percorso ancora più impegnativo. Un traguardo importante, che porta il nome di Caserta nel cuore di una delle istituzioni formative più prestigiose d’Italia.