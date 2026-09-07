Ha parcheggiato lo scooter con il motore acceso, è tornato indietro a piedi e ha controllato da dietro l’angolo di un palazzo che la donna fosse sola. Poi ha aspettato il momento giusto, le ha strappato la borsa ed è fuggito sulle due ruote. Tutto immortalato dalle telecamere. Un uomo di 48 anni è stato denunciato per furto con strappo. È accaduto in via Santo Stefano, al Vomero, intorno alle 15. La vittima si trovava da sola davanti all’ingresso di un garage e si faceva aria con un ventaglio, probabilmente in attesa di qualcuno. È in quel momento che il 48enne, secondo quanto ricostruito dai militari, l’avrebbe notata mentre transitava in scooter.

Napoli, ruba borsa a una donna e scappa in scooter: incastrato dai video

L’uomo avrebbe proseguito per una decina di metri prima di fermarsi. Ha sistemato lo scooter sul cavalletto lasciando acceso il motore, quindi è tornato indietro a piedi. Prima di entrare in azione avrebbe sbirciato dall’angolo di un palazzo per assicurarsi che la donna non fosse in compagnia. Pochi istanti di attesa, poi lo scippo. Il 48enne avrebbe raggiunto la vittima e afferrato la sua borsa, strappandogliela dalle mani. Subito dopo è tornato verso lo scooter ed è fuggito. Aveva ancora il casco in testa.

Scippo al Vomero, le telecamere incastrano il 48enne

Proprio le immagini delle telecamere si sono rivelate determinanti per le indagini. I Carabinieri della Stazione di Napoli Vomero hanno analizzato i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza davanti al garage e quelli delle telecamere presenti lungo il percorso seguito dall’uomo prima e dopo lo scippo. Fotogramma dopo fotogramma, i militari hanno ricostruito i suoi movimenti e raccolto gli elementi necessari per attribuire un nome al presunto responsabile. A tradirlo sarebbero stati anche alcuni particolari ben visibili nelle registrazioni: il casco e gli abiti indossati durante l’azione.

Rintracciato nella sua abitazione al rione Traiano

Le indagini hanno portato i Carabinieri fino al rione Traiano, dove il 48enne è stato rintracciato nella sua abitazione. All’interno dell’appartamento i militari hanno trovato ancora gli indumenti che, secondo gli investigatori, sarebbero gli stessi indossati durante lo scippo. Ma non solo. In strada è stato individuato anche lo scooter immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Gli elementi raccolti attraverso i filmati e gli accertamenti successivi hanno così permesso ai Carabinieri di chiudere il cerchio attorno al presunto autore. Il 48enne è stato denunciato e dovrà rispondere di furto con strappo.