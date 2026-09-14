Momenti di tensione nella serata di sabato in via Foria, a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un lungo inseguimento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve rispondere di fuga pericolosa, ricettazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Napoli, non si ferma all’alt in via Foria e travolge agente su scooter rubato: arrestato 59enne

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i Falchi della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il 59enne mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Alla vista degli agenti, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, ignorando l’alt intimato dai poliziotti. Da quel momento è iniziato un lungo inseguimento per le strade della zona. Durante la fuga, l’uomo avrebbe effettuato diverse manovre pericolose, mettendo a rischio la circolazione stradale.

La corsa è proseguita fino a quando lo scooter ha impattato contro alcuni tavoli di un’attività di ristorazione. Nonostante l’incidente, il 59enne avrebbe tentato ancora di fuggire, arrivando a investire un agente. Gli agenti sono infine riusciti a bloccarlo, non senza difficoltà. I successivi accertamenti hanno inoltre permesso alla Polizia di scoprire che lo scooter utilizzato dall’uomo risultava provento di furto. Al termine degli accertamenti, il 59enne è stato tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato.