Matacena ritira le dimissioni: “Che credibilità ha un sindaco che fa marcia indietro”

Che credibilità ha un sindaco che ritira le dimissioni all’ultimo momento? La percezione che hanno i cittadini è quella di un sospetto di “ricatto” o mercanteggiamento: presentare le dimissioni per poi ritirarle ci induce a pensare che abbia usato le dimissioni revocabili come arma di pressione psicologica e politica per ricattare la maggioranza, ottenere poltrone e soddisfare le richieste di singoli consiglieri.

La percezione che si ha di Matacena è di totale incoerenza: mandare il messaggio che “le condizioni per governare non ci sono più”, che “sarà lui a mandare a casa i consiglieri”, e poi fare marcia indietro poche ore prima dello scioglimento del Consiglio è un’immagine di debolezza, con il solo obiettivo di “salvare la poltrona”.