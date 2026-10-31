Auto sfonda la ringhiera e precipita nel vuoto: cinque ragazzi feriti nell’avellinese

Grave incidente nella notte al belvedere di via Torricelle. A bordo della vettura c’erano cinque ragazzi tra i 15 e i 16 anni, tutti trasportati all’ospedale Moscati di Avellino.

L’incidente al belvedere di via Torricelle

Paura nella notte a Montemiletto, in provincia di Avellino, dove un’auto con a bordo cinque minorenni è precipitata in una scarpata dopo aver sfondato la ringhiera del belvedere di via Torricelle.

L’incidente è avvenuto durante la notte, facendo scattare l’intervento di due pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, allertate da una segnalazione relativa a un’auto finita fuori strada.

Cinque ragazzi a bordo dell’auto

All’interno della vettura si trovavano cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Dopo aver abbattuto la ringhiera, il veicolo è precipitato per alcuni metri lungo il costone.

Due minorenni in codice rosso

I cinque minorenni sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Due di loro sono arrivati in codice rosso, ma, secondo le informazioni disponibili, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso sulla dinamica

Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato l’auto a sfondare la protezione del belvedere e a finire nella scarpata.