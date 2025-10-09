Logoteleclubitalia

Napoli, 39enne muore dopo essere stata sedata e legata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare

Banner Union Sito

Tragedia nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: una donna di 39 anni, affetta da crisi epilettiche, è deceduta la mattina del 12 settembre dopo essere stata sedata e legata alla barella. La vicenda ha spinto la famiglia a presentare un esposto in Procura per fare luce sulle cause del decesso.

Napoli, 39enne muore dopo essere stata sedata e legata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare

 

Secondo quanto riportato dai referti, la 39enne era arrivata in ospedale poco dopo le 22 dell’11 settembre in stato di alterazione a causa dell’alcol. A causa del suo comportamento, che arrecava fastidio agli altri pazienti, il personale medico decise di ricorrere alla contenzione fisica, sedandola e legandola alla barella. La donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore e, alle 7.10 del 12 settembre, è stata colta da un arresto cardiaco, morendo poco dopo, alle 7.45.

Banner Union2 Sito

L’avvocato della famiglia, Amedeo Di Pietro, ha già trasmesso un esposto alla Procura evidenziando le circostanze della contenzione e le tempistiche che hanno preceduto il decesso, chiedendo un accertamento approfondito sulle responsabilità e sulle condizioni di sorveglianza dei pazienti in stato di alterazione.

 

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto