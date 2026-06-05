Napoli, ruba portafoglio a una donna in strada: arrestato 23enne ricercato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 23enne straniero, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre rubava il portafoglio a una donna nel centro cittadino. Sul giovane pendeva inoltre un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli.

L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì tra via Alessandro Poerio e via Alfonso d’Aragona, dove gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio, hanno notato un uomo seguire con atteggiamento sospetto una donna.

Il furto del portafoglio e l’intervento degli agenti

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 23enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima per sottrarle il portafoglio dalla borsa. L’azione non è però sfuggita agli agenti che sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere e bloccare il presunto responsabile.

Durante i controlli, il giovane è risultato sprovvisto di documenti di identità e avrebbe fornito agli operatori generalità false nel tentativo di evitare l’identificazione.

Scoperto un ordine di carcerazione

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire la reale identità dell’uomo e di verificare l’esistenza di un provvedimento di carcerazione emesso il 2 aprile scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il 23enne dovrà infatti espiare una pena di un anno e tre mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi a Napoli nel 2025.

Le accuse

Al termine delle verifiche, il giovane è stato arrestato per furto con destrezza. È stato inoltre denunciato per false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.