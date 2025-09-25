Paura nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre, in piazza Carlo III a Napoli, dove un giovane di 22 anni ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi sconosciuti. Senza apparente motivo, i presunti aggressori lo avrebbero avvicinato e colpito con fendenti, procurandogli ferite da punta e da taglio alla mano.

Napoli, 22enne accerchiato e accoltellato da sconosciuti senza motivo: indaga la Polizia

Il giovane, sanguinante, si è recato autonomamente all’ospedale Vecchio Pellegrini per ricevere le prime cure. Dall’ospedale è partita la segnalazione alla Polizia di Stato, che ha raccolto la testimonianza della vittima.

Secondo quanto raccontato dal 22enne, l’aggressione sarebbe avvenuta poco prima della mezzanotte. Le ferite riportate, fortunatamente non gravi, sono state medicate dai sanitari. Sull’episodio sono in corso le indagini degli agenti del commissariato Montecalvario, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare i responsabili.