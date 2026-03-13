Napoli, decine di telefoni e sim per truffe: scoperta anche droga in casa di un 22enne

Blitz della Polizia Locale di Napoli nel centro storico della città, dove un 22enne napoletano è stato denunciato per truffa dopo una perquisizione effettuata nella sua abitazione. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è scattata nella mattinata di giovedì 12 marzo. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno bussato alla porta dell’appartamento dove il giovane vive con la propria famiglia, procedendo con perquisizioni personali, dell’abitazione e dei veicoli.

Sequestrati telefonini, sim e documenti bancari

Durante i controlli, i caschi bianchi hanno rinvenuto e sequestrato numerosi elementi ritenuti utili alle indagini. In particolare sono stati trovati: decine di telefoni cellulari, numerose schede SIM, documenti con indirizzi IBAN e dati relativi a conti correnti e carte di credito. Secondo gli investigatori, il materiale potrebbe essere stato utilizzato per mettere in atto truffe telefoniche o operazioni fraudolente tramite conti bancari. Tutto il materiale è stato sequestrato per conto della Procura e sarà ora sottoposto a ulteriori accertamenti investigativi.

In casa anche droga e strumenti per il confezionamento

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno scoperto anche sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento della droga. Nel dettaglio sono stati rinvenuti: 25 bustine confezionate di hashish-marijuana da circa 2 grammi ciascuna, una busta con circa 40 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione, sei tritaerba e circa 1.800 euro in contanti Il materiale è stato sequestrato perché ritenuto compatibile con attività di confezionamento e possibile spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciato il 22enne

Al termine dell’operazione, su disposizione del magistrato di turno, il 22enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Le indagini proseguono per verificare l’eventuale utilizzo dei telefoni, delle sim e dei conti correnti nelle presunte truffe e per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.