Caivano, rissa in Corso Umberto I: due accoltellati, 22enne arrestato per tentato omicidio

Notte di violenza nel centro cittadino di Caivano. Una maxi rissa tra una ventina di giovani è scoppiata in Corso Umberto I, culminando con il ferimento di tre ragazzi, due dei quali accoltellati.

Due 20enni feriti a coltellate

Durante la rissa, due giovani di circa 20 anni sono stati colpiti con fendenti. Uno è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, mentre l’altro è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli. Un terzo ragazzo, un 22enne, ha riportato gravi ferite a seguito delle percosse ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Giugliano.

Arrestato il presunto aggressore

Immediato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Caivano, che sono riusciti a bloccare il presunto responsabile delle coltellate. Si tratta di un 22enne incensurato originario di Viareggio, ora accusato di tentato omicidio. Il giovane è stato arrestato ed è attualmente in attesa di giudizio. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare tutti i partecipanti alla rissa e chiarire le cause che hanno scatenato la violenza.