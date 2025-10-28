Napoli, 17enne ferito dal branco con cocci di bottiglia: è ricoverato al Pellegrini

Ancora violenza giovanile a Napoli. Questo pomeriggio i carabinieri della stazione Stella sono intervenuti in via Don Bosco, a seguito della segnalazione di un giovane ferito. Si tratta di un 17enne di origini egiziane, colpito — secondo una prima ricostruzione ancora da verificare — con alcuni cocci di bottiglia da un gruppo di coetanei.

Le cause dell’aggressione e la dinamica dei fatti non sono ancora chiare. I militari stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Pellegrini, dove si trova attualmente in osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.