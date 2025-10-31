Tre minorenni denunciati per l’aggressione ai danni di un 17enne. La vittima ha rischiato di perdere la vita dopo essere stato aggredito nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nel cuore di Napoli. Il giovane, di origini egiziane, si trovava in via Don Giovanni Bosco, nel quartiere Arenaccia, a poca distanza da piazza Carlo III, quando è stato circondato e colpito da alcuni coetanei con dei cocci di bottiglia.

Napoli, 17enne accerchiato e ferito con cocci di bottiglia: individuati tre minorenni

Le ferite riportate, secondo quanto emerso dal referto medico, hanno interessato zone vitali del corpo e avrebbero potuto essergli fatali se non fosse stato per il rapido intervento dei soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Subito dopo l’aggressione, i responsabili si erano dileguati, ma le indagini dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, coordinate dalla Procura per i minorenni, hanno consentito di risalire rapidamente alla loro identità. L’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Nel giro di pochi giorni, tre ragazzi – tutti tra i 14 e i 15 anni e compagni di scuola fra loro – sono stati rintracciati e denunciati. Secondo gli investigatori, sarebbero i presunti autori dell’aggressione al 17enne e a un suo amico, anch’egli minorenne. I motivi del gesto restano ancora da chiarire. I tre adolescenti dovranno rispondere di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.