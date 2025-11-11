La sosta delle nazionali arriva nel momento più difficile per il Napoli. La brutta sconfitta a Bologna, e le parole forti di Conte, hanno infiammato l’ambiente. Ora la stop può servire per calmare gli animi. Saranno 11 gli azzurri in giro questa settimana.

Napoli, 11 azzurri richiamati dalle nazionali. Conte affronta la crisi col gruppo ridotto

Per le qualificazioni mondiali: Buongiorno, Di Lorenzo e Politano per Moldova-Italia e Italia Norvegia. Elmas con la Macedonia contro Lettonia e Galles; Hojlund in Danimarca per sfidare Bielorussia e Scozia dove incrocerà Scott McTominay, impegnato prima in Grecia. Noa Lang richiamato in nazionale per l’impegno in Polonia e per Olanda-Lituania. Rrahmani col Kosovo contro Slovenia e Svizzera. Infine Anguissa per le qualificazioni di Coppa d’Africa Camerun-Congo e Olivera nelle amichevoli dell’Uruguay in Messico e Stati Uniti.

A Castel Volturno si lavorerà quindi a ranghi ridotti tra infortunati e giocatori impegnati con le nazionali. Alla ripresa ci sarà da ricompattare il gruppo che dovrà rialzare la testa a partire dalla sfida al Maradona contro l’Atalanta del 22 novembre.