Una battuta fuori luogo che ridicolizza il Giugliano, squadra in lotta per la salvezza nel campionato di serie C. Umberto Chiariello, noto giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per commentare la vittoria dell’Italia di Gennaro Gattuso contro l’Irlanda del Nord. Un successo che, secondo il giornalista, è stato accolto con un entusiasmo eccessivo rispetto al reale valore dell’avversario.

Vittoria dell’Italia, Chiariello ridicolizza i tigrotti: “Come se avesse vinto contro il Giugliano”

“L’esagerazione con cui è stata accolta la vittoria sull’Irlanda del Nord, il troppo entusiasmo, il facile entusiasmo, i commenti estremamente eccitati per aver spezzato le reti al Giugliano. Napoli-Giugliano, all’allenamento congiunto del giovedì, a volte finisce due a zero, tre a zero: questo è il valore dell’Irlanda del Nord, il Giugliano, squadra composta da giocatori semiprofessionisti di Serie B e Serie C. Questo è il Giugliano e questa è l’Irlanda del Nord: zero tiri in porta, come ovviamente si doveva prevedere”.

Chiariello ha poi analizzato la prestazione degli azzurri, sottolineando le difficoltà iniziali e il netto divario tecnico tra le due squadre: “Abbiamo fatto un primo tempo orribile, roba da mettersi le mani nei capelli, e nella ripresa l’abbiamo chiusa come si doveva, perché ci sono tre categorie di differenza, come minimo, tra l’Italia e l’Irlanda del Nord. È evidente che, come ho detto ieri, l’Italia non giocava contro l’Irlanda del Nord, ma contro se stessa”.

Infine, Chiariello ha espresso una riflessione più ampia sul livello tecnico della Nazionale, individuando in Gattuso uno dei pochi riferimenti di qualità: “L’Italia ha un solo giocatore di livello internazionale, ambito da molti: un mediano come Gattuso, ma più qualitativo, meno abile tatticamente”.