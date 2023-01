Una proposta tra il serio e il faceto quella di Lello, un utente di TikTok che si offre, in cambio di 10 euro, di smontare albero di Natale, presepe e luci natalizie dai balconi. Il filmato ha subito fatto il giro del web, scatenando un’ondata di reazioni.

Napoli, chiede 10 euro per smontare albero di Natale e luci

Per molti un’incombenza noiosa, per altri una vera e propria iattura. Finite le feste, smontare l’albero e sistemare gli addobbi natalizi negli scatoloni destinati a rimanere in un angolo del garage o della cantina per 11 mesi è un’operazione gravosa. C’è chi, come Lello, ha pensato di trasformare lo smontaggio dell’albero in un lavoro. A molti è parsa una provocazione, ma a giudicare dalle risposte che lo stesso Lello lascia sul suo profilo c’è invece da credere che sia vero.

“Non so se quest’uomo stia ironizzando, ma a parte questo è da apprezzare la voglia di lavorare e di guadagnare anche poco”. Qualche utente ritiene che 10 euro siano un esborso eccessivo: “Ti consiglio di chiedere 5-7 euro perché 10 sono un po’ troppi”. Qualcuno invece la considera una richiesta equa: “Dipende dalla quantità di luci. Secondo me ci sta. Siamo abituati a pagare profumatamente per cose che costano relativamente poco“. Infine c’è chi scherza: “A saperlo prima mi godevo la domenica”.