Giugliano, lo storico fotografo Lello per i suoi 80 anni incide un disco di classici napoletani

La sua voce non è nota a tutti, piuttosto a esserlo è il suo obiettivo che ha immortalato migliaia di volti. Alla vigilia degli 80 anni ha coronato il suo sogno di incidere un disco di canzoni napoletane. Parliamo di Raffaele Russo, meglio conosciuto come Lello il fotografo. Una vita dietro una macchina fotografica ma la passione per il canto non si è mai spenta. E così, nel giorno del suo 80esimo compleanno ha deciso di incidere un disco di 14 brani di classici napoletani.

Nella collegiata di Santa Sofia da ragazzino si avvicina alla musica grazie anche all’intuizione della madre. Oltre ai tanti scatti storici da lui prodotti, con questo disco Super foto Lello lascia anche una traccia della sua voce.