Giugliano, malore in casa: Lello muore a 55 anni. Oggi i funerali

Un malore in casa in un giorno di ferie. È andato via così Raffaele Granata, detto Lello, 55 anni, storico banconista del supermercato Guerrera. Tifosissimo del Napoli, era amatissimo dai clienti per la sua simpatia e la sua gentilezza. Per anni ha servito al bancone del pane centinaia e centinaia di persone.

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il 55enne si sarebbe sentito male a casa mentre era con il fratello. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati, per Lello non c’era più niente da fare: il cuore aveva già cessato di battere. Ad ucciderlo, probabilmente, un infarto. A diffondere la notizia la pagina ufficiale di “Coop Guerrera”, nota attività commerciale di via San Francesco d’Assisi, dove Lello ha lavorato per circa 35 anni.

In queste sono decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social per commemorarlo. Nella giornata di ieri, alle 17, è stata allestita la camera ardente. Oggi, 15 luglio, alle 15, è previsto l’ultimo saluto presso la Parrocchia Maria Santissima dell’Arco a Villaricca. Lascia tre fratelli: Giuseppe, Domenico e Francesco. Oltre a un amatissimo gatto a cui era legato, come dimostrano anche le foto su Facebook.