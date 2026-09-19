Secondigliano piange Anna: investita e uccisa a soli 17 anni

Secondigliano piange Anna Pittirollo, morta a soli 17 anni dopo essere stata investita nella zona di Capodichino. La giovane, originaria della zona del Perrone, sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’impatto è stato violentissimo. Anna è stata sbalzata a diversi metri di distanza ed è finita sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorso, ma all’arrivo del personale sanitario per la 17enne non c’era ormai più nulla da fare.

Anna Pittirollo investita a Capodichino: aperta un’inchiesta

La salma della giovane è stata posta sotto sequestro e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà il magistrato a stabilire gli ulteriori accertamenti da effettuare, compresa l’eventuale autopsia.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Tra gli elementi che potrebbero contribuire a chiarire quanto accaduto ci sono anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini per ricostruire i momenti precedenti e successivi all’investimento.

Secondigliano sotto choc per la morte della 17enne

La notizia della morte di Anna si è rapidamente diffusa a Secondigliano e nella zona del Perrone, dove la ragazza era conosciuta.

Numerosi i messaggi di dolore e cordoglio comparsi sui social nelle ore successive alla tragedia. Amici, parenti e conoscenti stanno ricordando la 17enne attraverso fotografie e parole di affetto.

Particolarmente commovente il messaggio pubblicato dalla cugina, che porta il suo stesso nome: «Oggi il mondo si è fermato. Oggi te ne sei andata, soli 17 anni, e non ci sono parole abbastanza grandi per dire quanto fa male».

Nel suo ricordo, la cugina descrive Anna come una ragazza «dolce, forte, bellissima dentro e fuori», sottolineando il dolore per una vita spezzata troppo presto.

Le indagini sull’incidente a Capodichino

Adesso saranno gli accertamenti degli investigatori a dover stabilire con precisione la dinamica dell’investimento. Le immagini delle telecamere e gli altri elementi raccolti potranno essere determinanti per chiarire quanto avvenuto e individuare eventuali responsabilità.