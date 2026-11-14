Clan Amato-Pagano, svolta in Appello per Anna Tramontano: pena ridotta e scarcerazione

Torna in libertà Anna Tramontano, moglie di Rito Calzone, esponente di vertice della criminalità organizzata detenuto da oltre 17 anni al regime del 41-bis. La Corte d’Appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta alla donna, coinvolta in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sui presunti rapporti economici con il clan Amato-Pagano.

Presunte somme dal clan Amato-Pagano per la famiglia: torna libera Anna Tramontano, moglie di un boss

In primo grado, Tramontano era stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. I giudici di secondo grado hanno accolto le argomentazioni della difesa, riducendo la condanna a due anni di reclusione e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Una decisione che ha consentito la scarcerazione della donna.

Al centro dell’indagine della DDA di Napoli, la presunta corresponsione di contributi economici mensili per oltre 17 anni, che secondo l’impostazione accusatoria sarebbero stati riconducibili al clan Amato-Pagano e destinati al sostentamento della famiglia durante la lunga detenzione del marito.

La posizione di Anna Tramontano era stata esaminata nell’ambito di un procedimento celebrato con rito ordinario, scaturito da un’inchiesta che aveva coinvolto esponenti e presunti appartenenti al sodalizio criminale. La difesa della donna ha sostenuto le ragioni della propria assistita davanti alla Corte d’Appello, ottenendo la rideterminazione della pena e la sospensione condizionale.