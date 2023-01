Un uomo di 70 anni è stato stroncato da un malore in un centro diagnostico di via Napoli a Mugnano. E’ successo nelle prime ore del mattino, come spiega Il Mattino.

Mugnano, stroncato da malore nel centro diagnostico

La vittima si sarebbe sentita male all’interno della struttura e si sarebbe recata in bagno, forse nel tentativo di riprendersi. Proprio nel bagno il 70enne si è accasciato a terra ed è morto. Scattato l’allarme, medici e personale del 118 hanno provato a rianimarlo prima di constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono poi accorsi i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso. I militari hanno accertato le cause naturali della morte.

Il 70enne era molto conosciuto a Mugnano per la sua attività da fruttivendolo. Lascia una moglie. Abitava in via Negri e pare si fosse recato presso il centro diagnostico di via Napoli proprio per effettuare delle analisi. Il malore lo ha strappato anzitempo alla vita. La notizia ta circolando in queste ore sui social. Si tratta del secondo malore killer in zona nel giro di 24 ore. Ieri, a ora di pranzo, una donna di 61 anni è morta a Orta di Atella, nell’agro aversano, a pochi chilometri di distanza.