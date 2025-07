Dramma a Pozzuoli, si sente male in acqua e muore: vittima un residente

È stato probabilmente colto da malore un anziano trovato senza vita questa mattina sulla spiaggia libera di Lucrino. Come anticipa Cronaca Flegrea, l’uomo si è sentito male in acqua l’attenzione degli altri bagnanti. I soccorsi però si sono rivelati inutili.

La vittima frequentava abitualmente quel tratto di costa e anche oggi si recato recato in spiaggia per un tuffo. Proprio in mare avrebbe perso i sensi. I sanitari del 118, giunti sul lido, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A recuparere il corpo dell’anziano dalle acque sono stati ormeggiatori del Consorzio presente nel tratto tra il lido Napoli e il lido Montenuovo.