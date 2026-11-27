Mugnano sul Ghiaccio si conferma un punto di riferimento per ragazzi, bambini e famiglie dell’area nord di Napoli. La struttura, allestita presso il Centro Commerciale Mugnano, si prepara ad accogliere i visitatori per un nuovo fine settimana all’insegna del divertimento, dello sport e della socialità, con un’iniziativa speciale che unisce pattinaggio e gusto.

Mugnano sul Ghiaccio, sabato 28 novembre l’iniziativa “Pattina e Gusta”

Sabato 28 novembre arriva “Pattina e Gusta”, un appuntamento pensato per chi desidera trascorrere una giornata diversa in compagnia di amici e familiari. L’iniziativa prevede un giro sulla pista di pattinaggio, un saltimbocca e una bibita. Un’occasione per concedersi una pausa gustosa dopo aver trascorso del tempo sui pattini, condividendo momenti di allegria e spensieratezza.

Mugnano sul Ghiaccio, un punto di riferimento per ragazzi e famiglie

Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Mugnano rappresenta ormai un appuntamento consolidato sul territorio. Protagonista è la pista di pattinaggio sintetica al coperto di circa 300 metri quadrati, adatta sia agli appassionati sia a chi desidera cimentarsi per la prima volta sui pattini. Ad arricchire l’offerta, gonfiabili, playground e attrazioni dedicate ai più piccoli. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Mugnano sul Ghiaccio rappresenta un’occasione per trascorrere il tempo libero all’insegna del divertimento e dell’aggregazione.

Mugnano sul Ghiaccio: orari, indirizzo e informazioni

La struttura si trova presso il Centro Commerciale Mugnano, in via Pietro Nenni 54, a Mugnano di Napoli.

Gli orari ordinari di apertura sono: