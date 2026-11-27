Momenti di tensione a Napoli, nel quartiere Barra, dove nella serata di ieri la Polizia ha arrestato un 33enne per fuga pericolosa. L’uomo, alla guida di un’auto, ha seminato il panico tra veicoli in sosta e pedoni, guidando in modo spericolato. Dopo le manette, è scattata per lui anche una sanzione amministra perché sorpreso con la patente sospesa.

Napoli, inseguimento a Barra: fugge all’alt della polizia, arrestato 33enne

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, gli agenti del Commissariato di zona, impegnati nell’attività di controllo del territorio, stavano percorrendo via Gerardo Chiaromonte quando hanno notato un’auto il cui conducente, alla vista dei poliziotti, ha improvvisamente accelerato.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno raggiunto il veicolo e intimato l’alt all’automobilista, che ha però proseguito la marcia, dando vita a un lungo inseguimento lungo le strade della zona. Non sono mancati momenti di paura tra le persone che loro malgrado si sono trovate lì, in quegli attimi concitati.

La fuga termina in via Marino di Caramanico

Durante l’inseguimento, il 33enne ha effettuato diverse manovre pericolose per la circolazione stradale. La fuga si è conclusa poi in via Marino di Caramanico, dove i caschi blu sono riusciti a raggiungere e bloccare il conducente. Inevitabili, a quel punto, le manette per l’uomo, che è stato arrestato.