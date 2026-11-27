Tegola per il Napoli, si ferma Kevin De Bruyne. Il centrocampista azzurro è in dubbio la trasferta di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 29 novembre alle 15:00, a causa di un affaticamento muscolare.

Napoli, tegola De Bruyne: affaticamento per il centrocampista

Dopo i 75 minuti giocati contro il Manchester City in Champions League, il belga ha svolto lavoro differenziato questa mattina durante l’allenamento. Resta da capire quando potrà tornare a disposizione e se il centrocampista dovrà sottoporsi ad esami strumentali per capire l’entità del problema.

Dunque, non si ferma l’emergenza per Massimiliano Allegri, costretto a fare a meno anche di De Bruyne in un centrocampo già orfano di Stanislav Lobotka, che ne avrà ancora per un po’ dopo il brutto infortunio alla caviglia avvenuto esattamente un mese fa dopo un quarto d’ora del primo tempo di Monza-Napoli di Serie A, match poi vinto dagli azzurri.

Ma non è solo nel mezzo che la squadra ha defezioni. Si è di nuovo fatto male Meret, che si è aggiunto a Buongiorno, Badiashile, Alisson Santos, Vergara e Di Lorenzo. Sono rientrati invece David Neres e Favasuli.