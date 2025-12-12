Prosegue il successo di “Mugnano sul Ghiaccio”, il Park Attrazioni allestito presso il centro commerciale di Mugnano ex Auchan, che in queste settimane sta richiamando famiglie, giovani e appassionati di sport. Un luogo pensato per offrire intrattenimento a 360 gradi, tra divertimento, eventi e buona cucina.

“Mugnano sul Ghiaccio”, domenica 14 dicembre pomeriggio speciale con attrazioni e diretta di Udinese-Napoli

La giornata di domenica si preannuncia particolarmente speciale. Oltre alla possibilità di divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, i visitatori potranno seguire in diretta la partita Udinese-Napoli, trasformando l’area in un vero e proprio punto di ritrovo per tifosi azzurri e non solo.

Per rendere l’esperienza ancora più completa, è possibile prenotare il proprio tavolo e gustare pizza o panuozzo con bibita, grazie alla collaborazione con Fratelli La Bufala. Un’iniziativa che unisce lo spettacolo del ghiaccio alla passione per il calcio e alla tradizione gastronomica partenopea.

“Mugnano sul Ghiaccio” si conferma così come una delle proposte più apprezzate del periodo, ideale per trascorrere il weekend in compagnia, tra sport, relax e tanto divertimento, nel cuore dell’area nord di Napoli.