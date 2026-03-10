Morte del piccolo Domenico, faida interna tra i medici dietro i problemi del Monaldi

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Ieri alla trasmissione “Lo stato delle cose” condotta da Massimo Giletti è andata in onda una testimonianza di un medico, cardiochirurgo dimissionario del Monaldi, che parla di una faida interna tra i medici del reparto, ricostruisce alcuni episodi avvenuti negli anni che avrebbero creato un clima di tensione tra colleghi e tira in ballo anche altri cardiochirurghi, tra cui il medico giuglianese Andrea Petraio.

L’ex primario parla anche della dottoressa Farina che si è occupata dell’espianto a Bolzano ma proprio i legali di quest’ultima puntano il dito sulle contraddizioni dei sanitari dell’ospedale di Bolzano. E proprio lì, dagli approfondimenti della trasmissione di Rai 3 emergerebbe la presenza all’interno del nosocomio di solo ghiaccio secco. Non solo. Altro elemento da chiarire relativo al frigo, se la scritta ghiaccio secco sia stata apposta solo dopo che era scoppiato il caso. Punti oscuri questi che dovranno essere verificati dalla magistratura.

Al momento però restano indagati solo i sanitari dell’ospedale napoletano. Nei prossimi giorni si attende la convocazione di altri testimoni, nell’attesa dei primi esiti dell’autopsia. Intanto il prossimo 8 aprile ci sarà una seduta monotematica in consiglio regionale sul caso del Monaldi.