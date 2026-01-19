È stata disposta l’autopsia sul corpo di Rocco D’Alterio, il 36enne di Villaricca morto nella mattinata di sabato dopo un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Circumvallazione Esterna, nel territorio di Mugnano. La decisione è stata presa dalla Procura di Napoli Nord, che intende chiarire in modo definitivo la dinamica e le cause del decesso.

Mugnano, Rocco morto in incidente su circumvallazione: disposta autopsia, dubbi su un’altra auto

Il sinistro si è verificato intorno alle 5 del mattino, in direzione Melito, nei pressi di un distributore Tamoil. Secondo i primi elementi raccolti, la vittima era alla guida di una Fiat Punto bianca. Determinanti potrebbero rivelarsi il sistema di videosorveglianza dell’area di servizio: gli occhi elettronici hanno infatti ripreso l’auto del 36enne schiantarsi contro lo spigolo di un muretto.

Non solo. Nella stessa sequenza comparirebbe anche un’altra utilitaria, che terminerebbe la corsa contro la Punto. Una scena che apre non pochi interrogativi e alimenta i dubbi degli investigatori: non è escluso, infatti, che la seconda vettura possa essere coinvolta direttamente nell’incidente, in una possibile manovra che avrebbe condizionato la traiettoria del veicolo guidata dalla vittima. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Marano che stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili, comprese le registrazioni video e gli eventuali rilievi tecnici, per stabilire eventuali responsabilità.