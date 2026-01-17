Villaricca in lutto, addio a Rocco D’Alterio: fatale l’incidente a Mugnano

Tragico incidente stradale nella notte a Mugnano, dove Rocco D’Alterio, 36enne residente a Villaricca, ha perso la vita. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe schiantato con la propria auto, una fiat Punto bianca, contro un muro nei pressi del mercato ittico di Mugnano.

Lo schianto nei pressi del mercato ittico

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri della locale compagnia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel sinistro mortale, coinvolta anche un’alta vettura.

Cordoglio a Villaricca e indagini in corso

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Villaricca, dove la vittima era conosciuta. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità