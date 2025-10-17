Paura a Mugnano, in via Napoli, all’altezza della chiesa di Sant’Alfonso, dove, intorno alle ore 15 di oggi, venerdì 17 ottobre, una bambina è stata investita da una Fiat Panda.

Mugnano, bimba investita da un’auto in via Napoli all’uscita della scuola

Secondo quanto anticipa Il Mattino, la piccola si trovava nei pressi della scuola situata di fronte alla chiesa quando è stata accidentalmente colpita dall’automobile guidata da un uomo. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso, mentre la bambina, visibilmente scossa, ha iniziato a piangere a causa del dolore.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato la piccola presso una struttura sanitaria. La bambina ha riportato una ferita alla gamba; le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione da parte del personale medico.