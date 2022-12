Lo hanno trovato agonizzante e privo di sensi in una piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio: qui, E.A., 28 anni, è stato prima soccorso e rianimato dai Carabinieri della locale Compagnia e poi trasferito d’urgenza in eliambulanza dai sanitari del 118 al Policlinico di Napoli, dove è stato stabilizzato.

Montesarchio: lite finisce nel sangue, 28enne colpito con venti coltellate

Il giovane sarebbe stato colpito da una ventina di coltellate e ora versa in gravi condizioni per le numerose ferite riportate al torace. Subito sono partite le indagini dei militari dell’Arma grazie alle quali è stato possibile identificare e arrestare l’aggressore, G.M. – queste le sue iniziali -, di 24 anni di Montesarchio. Su richiesta della Procura di Benevento, il giovane è stato rinchiuso nel carcere del capoluogo sannita. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due sia scoppiata una lite, poi degenerata, e i motivi che l’avrebbero scatenata.