Momenti di tensione si sono vissuti nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre negli uffici dell’Asl Napoli 2 Nord di Monterusciello, a Pozzuoli. Un’utente, durante un acceso confronto con il personale, avrebbe perso il controllo aggredendo un’infermiera e una volontaria della Protezione Civile.

Monteruscello, infermiera e volontaria picchiate da paziente: sportello CUP chiuso

In pochi attimi – come racconta Nessuno Tocchi Ippocrate – la situazione è degenerata: urla, spintoni e poi le percosse. Le due donne ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato contusioni, fortunatamente di lieve entità. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli, che hanno rapidamente identificato e bloccato la responsabile.

La donna è stata denunciata con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. A seguito dell’episodio, lo sportello CUP di Monterusciello resterà chiuso al pubblico a partire da oggi, 31 ottobre. “Ci scusiamo per il disagio – comunica l’Asl Napoli 2 Nord – e informeremo i cittadini non appena sarà possibile riaprire. Esprimiamo piena solidarietà al nostro personale coinvolto.”