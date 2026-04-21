Napoli, Centro di Salute Mentale chiuso per formazione del personale: protesta del sindacato Nursing Up

Scoppia il caso sulla chiusura del Centro di Salute Mentale CSM 28, di via Oliviero Zuccarini, e CSM 29 in via Maria Antesaecula a Napoli. La struttura sarebbe stata temporaneamente sospesa, dalle 12 fino alle 15, per consentire al personale di partecipare ad attività di formazione, lasciando però scoperto un servizio essenziale per l’utenza.

CSM chiuso: l’avviso all’utenza

A segnalare la criticità è il sindacato Nursing Up, che denuncia la presenza di un avviso rivolto ai cittadini con cui si comunicava la momentanea chiusura del centro. Nell’avviso veniva indicato soltanto un numero di cellulare per le emergenze, senza garantire la normale operatività del presidio.

“Servizi essenziali non possono essere sospesi”

Il sindacato sottolinea come la formazione continua del personale sanitario sia un diritto fondamentale, previsto dal contratto nazionale e indispensabile per migliorare la qualità delle cure. Tuttavia, secondo Nursing Up, ciò non può giustificare la sospensione dei servizi essenziali. “La programmazione della formazione – si legge – deve garantire la continuità assistenziale, obbligo imprescindibile per una struttura sanitaria pubblica”.

Criticità nella gestione organizzativa

Particolarmente grave, secondo il sindacato, è la chiusura totale di un presidio così delicato senza soluzioni alternative, come turnazioni o presenze minime. Nel settore della salute mentale, evidenzia Nursing Up, il rapporto costante con il centro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i pazienti. Un semplice contatto telefonico, infatti, non sarebbe sufficiente a garantire le normali attività terapeutiche e amministrative.

Richiesta di chiarimenti all’ASL Napoli 1 Centro

Il sindacato ha chiesto un incontro urgente con la Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1 Centro per fare chiarezza sull’accaduto. In particolare, si chiede se la chiusura fosse stata preventivamente autorizzata e quali misure siano state adottate per tutelare gli utenti. Nursing Up auspica che in futuro vengano adottati modelli organizzativi più efficienti, capaci di conciliare la formazione del personale con il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, evitando disservizi per i cittadini.

Comunicato Stampa