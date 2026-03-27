Il dolore cronico rappresenta una sfida complessa per il sistema sanitario e una dura prova per la qualità di vita dei pazienti. L’ASL Napoli 2 Nord, guidata dal Direttore Generale Dott.ssa Monica Vanni, è in prima linea per offrire risposte concrete e all’avanguardia.

L’impegno dell’ASL Napoli 2 Nord nella lotta al dolore cronico si consolida nel presentare il convegno nazionale “S.T.A.R. 2026: Scienza, Terapia Antalgica e Ricerca”, che si terrà a Napoli il 20 aprile 2026. Questo evento non è solo un momento di alta formazione scientifica, ma la testimonianza tangibile del percorso di crescita e specializzazione intrapreso dalla nostra Azienda.

Eccellenza e Innovazione nella Terapia del Dolore: l’impegno concreto dell’ASL Napoli 2 Nord al Convegno S.T.A.R. 2026

Un ruolo centrale è svolto dall’Hub Dolore dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano, vero e proprio fiore all’occhiello nella rete di assistenza territoriale. Grazie all’impegno dei nostri professionisti, tra cui i responsabile scientifico del convegno, Dr. Pietro Vassetti l’Hub garantisce ai pazienti l’accesso alle terapie più innovative e a percorsi di cura personalizzati.

Il programma del convegno approfondirà temi cruciali: dalle terapie farmacologiche avanzate (come l’uso della cannabis medica) alle tecniche mininvasive e interventistiche. Dalla neuromodulazione alla stimolazione vagale, esplorando le frontiere della ricerca.

Questo evento, che gode del patrocinio della nostra ASL, dell’Università Federico II e del Comune di Napoli, rafforza la sinergia tra ricerca accademica e pratica clinica, a totale beneficio del paziente.