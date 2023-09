Si è presentato presso l’abitazione della ex compagna e della figlia e dietro minaccia ha preteso da loro un rapporto orale. Dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona, minacce, lesioni personali, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne domiciliato a Mondragone, sul litorale domizio.

Mondragone, si presenta a casa dell’ex e pretende un rapporto orale da lei e dalla figlioletta di 10 anni: arrestato

L’incubo inizia nel cuore della notte. Sono le 2 e 30 e l’uomo si presenta sotto casa della sua ex. Credendo dovesse dirle qualcosa d’importante, la vittima scende portando con sé la bambina che non voleva restare sola in casa.

La ragazza viene invitata a salire in auto. Lei si rifiuta. A quel punto viene inseguita fin dentro casa; l’uomo si agita, si tocca le parti intime, pretende di ricevere un rapporto orale dalla donna e dalla figlia. La situazione degenera: la vittima viene trascinata per i capelli fin dentro l’abitacolo della macchina insieme alla bambina.

L’orco ingrana la marcia e si dirige verso la Domitiana. L’incubo sembra non finire. L’auto si ferma nei pressi di un bar. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione, madre e figlia riescono a scappare e a chiedere l’intervento dei carabinieri telefonando da una cornetteria.

L’arresto

I militari dell’Arma si precipitano sul posto. Durante le fasi dell’arresto il 36enne si è mostrato poco collaborativo, opponendo energica resistenza. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. All’interno della sua vettura i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il bastone in ferro con cui ha minacciato le vittime.