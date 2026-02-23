Mondragone. Una serata di violenza, quella che si è consumata ieri in pieno centro, dove un 17enne di Portico di Caserta e un 19enne di Macerata Campania sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi senza un apparente motivo.

Mondragone, 17enne e 19enne aggrediti dal branco senza motivo: prima offesi e poi colpiti con calci e pugni

Secondo quanto accertato dai carabinieri del reparto territoriale, intervenuti sul posto, i due giovani stavano camminando per le strade del centro quando sarebbero stati prima offesi verbalmente e poi colpiti con calci e pugni da alcuni coetanei che non conoscevano.

Le vittime hanno riferito ai militari che l’aggressione sarebbe avvenuta senza alcuna causa scatenante. Ad avere la peggio il 17enne, che è stato trasportato al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno per le cure del caso. Sono attualmente in corso le indagini per identificare i responsabili del pestaggio. I carabinieri stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire ai partecipanti all’aggressione.