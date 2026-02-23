Logoteleclubitalia

Mondragone, 17enne e 19enne aggrediti dal branco senza motivo: prima offesi e poi colpiti con calci e pugni

Mondragone. Una serata di violenza, quella che si è consumata ieri in pieno centro, dove un 17enne di Portico di Caserta e un 19enne di Macerata Campania sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi senza un apparente motivo.

Mondragone, 17enne e 19enne aggrediti dal branco senza motivo: prima offesi e poi colpiti con calci e pugni

Secondo quanto accertato dai carabinieri del reparto territoriale, intervenuti sul posto, i due giovani stavano camminando per le strade del centro quando sarebbero stati prima offesi verbalmente e poi colpiti con calci e pugni da alcuni coetanei che non conoscevano.

Banner Union2 Sito

Le vittime hanno riferito ai militari che l’aggressione sarebbe avvenuta senza alcuna causa scatenante. Ad avere la peggio il 17enne, che è stato trasportato al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno per le cure del caso. Sono attualmente in corso le indagini per identificare i responsabili del pestaggio. I carabinieri stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire ai partecipanti all’aggressione.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto