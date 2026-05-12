Blitz antiabusivismo sul litorale: sequestrati 20 immobili tra Mondragone e Castel Volturno

Nuovo colpo contro le occupazioni abusive lungo il litorale domizio. La Guardia Costiera di Mondragone e Castel Volturno, con il supporto della Sezione di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Napoli, ha eseguito un’operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura Generale di Napoli contro gli abusi edilizi e le occupazioni irregolari del demanio marittimo.

Blitz antiabusivismo sul litorale: sequestrati 20 immobili tra Mondragone

I controlli si sono concentrati in particolare nella località Stercolilli, nel territorio di Mondragone, dove sono stati sequestrati venti immobili realizzati, secondo quanto emerso dagli accertamenti, senza le necessarie autorizzazioni demaniali, paesaggistiche ed edilizie. Le strutture avrebbero occupato aree appartenenti al patrimonio pubblico.

Tra gli immobili finiti sotto sequestro figurano anche abitazioni e strutture utilizzate come case vacanza a ridosso del mare. Tutti gli edifici sono stati sottoposti a vincolo giudiziario, mentre gli occupanti e i soggetti ritenuti responsabili saranno segnalati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato contestate dagli investigatori.

Demolizioni anche a Castel Volturno

L’obiettivo dell’operazione, spiegano gli inquirenti, è recuperare porzioni di demanio marittimo sottratte nel tempo alla collettività e ripristinare la legalità lungo la fascia costiera. Un intervento simile era stato già eseguito nei mesi scorsi anche in località Bagnara, a Castel Volturno, dove proseguono le demolizioni di alcune strutture abusive realizzate sul suolo demaniale. L’inchiesta resta nella fase preliminare. Per tutte le persone coinvolte vale il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. I provvedimenti cautelari adottati potranno essere rivalutati nel corso del procedimento giudiziario.