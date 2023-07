Momenti di paura ieri durante il concerto di Franco Ricciardi in via Palmieri a Portico di Caserta. Il cantante è stato costretto a interrompere la performance durante la festa patronale per la presenza di un uomo armato tra il pubblico.

Così come racconta Casertace.net, alle 23 circa si è creato un vuoto tra la folla che riempiva la strada a ridosso del palco dove si stava esibendo il cantante partenopeo. Un uomo di 55 anni si stava facendo largo tra i presenti con una busta di plastica contenente un coltellaccio da macellaio.

In molti, spaventati, si sono allontanati. Una donna a quel punto ha allertato gli uomini della sicurezza che hanno bloccato il 55enne in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Sono stati i militari dell’Arma a prenderlo poi in consegna.

In quei momenti concitati, Ricciardi ha dovuto interrompere la performance per alcuni secondi. Gli hanno poi fatto cenno che la situazione era di nuovo sotto controllo e il cantante ha ripreso così la sua esibizione. Un intervento rapido da parte della sicurezza e dei militari dell’Arma che per fortuna non ha rovinato la festa. Da ricostruire i motivi per cui il 55enne stesse girando con un coltello nascosto in una busta e se fosse intenzionato a ferire o intimidire qualcuno dei presenti.