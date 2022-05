Una donna di nazionalità straniera ha provato a rapire una bambina di appena 4 anni. E’ successo a Mogliano Veneto, nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Vittima della vicenda una mamma, Valeria, che stava passeggiando in compagnia della figlioletta e di un altro figlio di appena 4 mesi imbragato al petto.

Mogliano Veneto, tentano di rapire la figlioletta di 4 anni

A raccontare la vicenda su un gruppo Facebook, attraverso un post, è stata la mamma della piccola. Valeria era in strada, sabato pomeriggio, quando, intorno alle 16, è stata avvicinata da un’altra donna e due uomini. La presunta rapitrice si avvicina di soppiatto e strappa via dalle mani della vittima la bimba di 4 anni prendendola in braccio. I suoi modi sono gentili, ha l’accento dell’Est Europa. La piccola inizia a piangere. Valeria reagisce prontamente, riesce subito a recuperare la figlia anche se la sconosciuta non è intenzionata a mollare la presa.

“Erano le quattro di pomeriggio e stavo passeggiando con la mia bimba – racconta Valeria sui social, in un gruppo Facebook – quando nel sottopasso pedonale della stazione ferroviaria si sono avvicinate tre persone, due uomini ed una donna. Ad un certo punto la donna ha preso in braccio mia figlia. Io l’ho prontamente ripresa ma lei ha continuato a cercare di prenderle la mano”.

Indagano i carabinieri

La donna prosegue infine nel suo racconto: “Dopo averli mandati via si sono allontanati verso il parcheggio della Despar di via Roma”. Sotto choc, Valeria si è poi recata insieme ai figli presso la Caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. I militari dell’Arma hanno informato la Procura. Si indaga per ricostruire l’identità dei tre soggetti che hanno provato a rapire la bambina di 4 anni incrociando la testimonianza della donna con altre segnalazioni. Non è chiaro se si sia trattato di un vero e proprio tentativo di rapimento o di un modo per distrarre la madre e frugarle nella borsa. Sulla vicenda è intervenuto anche il marito di Valeria, Marco: “Non sappiamo esattamente che intenzioni avessero quelle persone. Ma è molto preoccupante”.