Un pregiudicato in stato confusionale avrebbe tentato di rapire una bimba in un passeggino sotto gli occhi della madre. La folla l’ha inseguito mettendolo in fuga. E’ successo ad Angri, in provincia di Salerno, nella centralissima piazza Doria.

Angri, tenta di rapire bambina: la folla lo mette in fuga

Le circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare. Ieri, in tarda mattinata, l’uomo, 40 anni, si sarebbe avvicinato alla donna che stava attraversando la piazza centrale di Angri con sua figlia. Prima avrebbe tentato di portarle via la borsa, poi si sarebbe avvicinato al passeggino per trascinare con sé la bimba.

A quel punto la mamma ha cominciato a urlare a squarciagola attirando immediatamente l’attenzione dei passanti e di alcuni commercianti. In tanti sono accorsi per fermare l’aggressore che ha iniziato ad inveire per poi scappare nei paraggi fino ad aggrapparsi alla ringhiera di un balcone.

Sul posto sono a quel punto intervenute le forze dell’ordine di Angri. Il 40enne, sentendosi minacciato, ha fatto poi un salto dal balcone al suolo di diversi metri riportando lievi ferite. Si è reso dunque necessario l’intervento del 118. Il presunto rapitore è stato denunciato. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e quelle che fossero le reali intenzioni del pregiudicato.