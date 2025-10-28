Un grave episodio scuote la comunità di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. All’interno di una stanza del Municipio, è stato ritrovato un manifesto funebre contenente una minaccia di morte rivolta direttamente al sindaco Michele Sepe. Il messaggio, scritto in forma anonima, recitava: «Se il sindaco non si dimette entro 5 giorni, muore».

Minacce di morte al sindaco di San Giuseppe Vesuviano: “Dimettiti entro 5 giorni o sei morto”

Un atto intimidatorio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Il primo cittadino, noto per la sua presenza costante sul territorio e per la sua collaborazione con le forze dell’ordine nei controlli di sicurezza, è stato posto sotto tutela, mentre i Carabinieri e la Polizia Locale hanno avviato le indagini per risalire agli autori e al movente del gesto.

A esprimere immediata solidarietà è stato il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che in un post sui social ha scritto: «Solidarietà all’amico sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, per le minacce di morte ricevute. I sindaci sono sempre più una categoria esposta e priva di tutele. Questi fatti dimostrano come il clima d’odio attorno a chi lavora ogni giorno per risolvere i problemi delle comunità abbia raggiunto un livello preoccupante».

“Un atto vile e intollerabile”: così il Partito Democratico di Napoli in una nota definisce il gesto, aggiungendo che si tratta di “una minaccia gravissima che offende l’intera comunità. Il Partito Democratico di Napoli esprime la propria solidarietà piena e convinta al sindaco Sepe e a tutta la sua squadra.

Anche Fratelli d’Italia, attraverso la sua sezione sangiuseppese, ha espresso “solidarietà e vicinanza” al primo cittadino, aggiungendo di essere “profondamente scossi e esprimiamo la nostra ferma condanna verso questi vili atti, la violenza e le intimidazioni non devono prevalere.