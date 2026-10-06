Inchiesta “The Queen”, assolto ex sindaco Enrico De Cristofaro: “Mi rammarica sentenza dopo 10 anni”

Assolto con formula piena. Si ribalta cosi’ in Appello il verdetto per Enrico De Cristofaro, l’architetto ed ex sindaco di Aversa, coinvolto nell’inchiesta “The Queen”, che nel 2023 era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a 4 anni di reclusione.

L’indagine era esplosa nel marzo 2017. Al centro, secondo l’accusa, presunti appalti truccati e affidamenti della Regione Campania a imprese ritenute vicine al clan dei Casalesi. Un’inchiesta estesa a una decina di Comuni tra Caserta e Napoli, che aveva coinvolto amministratori, imprenditori e professionisti, oltre all’allora assessore regionale Pasquale Sommese. Le accuse erano a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati quali corruzione, turbativa d’asta e concussione.

Per De Cristofaro, difeso dagli avvocati Alfonso Quarto e Paolo Trofino, le contestazioni riguardavano il periodo precedente all’elezione a sindaco, quando presiedeva l’ordine degli Architetti di Caserta. Nel mirino degli investigatori era finito un appalto relativo alla ristrutturazione della Casa dello Studente, di via Filippo Saporito, ad Aversa. Una struttura mai utilizzata dall’ateneo. Ora, a quasi tre anni dalla condanna di primo grado, per l’ex sindaco arriva il verdetto di assoluzione.